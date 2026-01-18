Vatandaşın tepkisini çeken yurt dışı alışveriş düzenlemesinde hükümet frene bastı. Yurt dışından gelen ürünlerde vergi muafiyetinin tamamen kaldırılmasını öngören düzenlemenin rafa kalktığı, bunun yerine “Akıllı Limit” adı verilen yeni bir sistemin devreye alınacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 30 Euro’luk sınırın kaldırılmasıyla birlikte artacak maliyetler ve kamuoyundan yükselen eleştiriler, karar vericileri yeni bir formül arayışına itti. Bu kapsamda geliştirilen Akıllı Limit uygulamasıyla, her ürün için tek tip bir üst sınır yerine ürün türü, sıklığı ve kullanım amacı gibi kriterlerin dikkate alınması planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte kişisel kullanım ile ticari nitelik taşıyan alışverişlerin ayrıştırılması hedefleniyor. Böylece yurt dışından zaman zaman alışveriş yapan vatandaşın mağdur edilmemesi, ancak suistimallerin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Akıllı Limit’in, özellikle elektronik ve tekstil ürünlerinde esnek bir yapı sunacağı ifade ediliyor.

Düzenlemeye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenirken, uygulamanın gümrüklerde dijital takip ve risk analizine dayalı bir altyapıyla yürütüleceği belirtiliyor.

