Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, yurda döndüğü anda gözaltına alındı. Vakıf kaynaklarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurtdışından Türkiye’ye dönen Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ateş, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

64 Milyon TL Kamu Zararı!

Savcılık iddialarına göre, Yunus Emre Vakfı üzerinden bazı paravan şirketlere milyonlarca liralık ödemeler yapıldı. Belgelerle desteklenen ilk tespitlerde, yaklaşık 64 milyon TL kamu zararından söz ediliyor. Soruşturma kapsamında vakıf kaynaklarıyla fahiş fiyatlı hizmet alımları yapıldığı, düşük maliyetli tanıtım projelerinin yüz binlerce lira karşılığında faturalandırıldığı iddia ediliyor.

Aynı dosyada Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de adı geçiyor. Bazı ihalelerin bu şirketler üzerinden yönlendirildiği ve vakıf bütçesinin sistematik şekilde boşaltıldığı öne sürülüyor.

Şeref Ateş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından kaçma şüphesi ve delil karartma riski gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma genişletilirken, vakıf içinde başka isimlerin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi.