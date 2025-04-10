TÜBİTAK 2209-B Programı, üniversite öğrencilerinin sanayi ile doğrudan iş birliği yaparak araştırma yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu program, öğrencilerin akademik ve sektörel becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, sanayiye yönelik proje üretmelerini sağlıyor

. 2024/1 döneminde yapılan başvurularda, toplamda bin 945 başvurudan bin 154’ü desteklenmeye hak kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ise, 132 başvuru ile büyük bir başarı elde ederek 69 projeyi TÜBİTAK desteği almaya hak kazandırdı. Böylece üniversitenin proje kabul oranı yüzde 52’ye çıktı. Ayrıca, YTÜ, ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nda da 523 başvurudan 332'sini kabul ederek önemli bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK 2209-B Programı, öğrencilere sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak proje tasarımından raporlamaya kadar tüm aşamalarda aktif rol üstlenme fırsatı sunuyor. Öğrenciler, bu projelerde yalnızca teknik yetkinliklerini değil, aynı zamanda girişimcilik ve iletişim becerilerini de geliştirme şansı buluyor. Projeler, Türkiye'nin öncelikli sanayi alanlarına, özellikle yapay zekâ, biyoteknoloji, çevre mühendisliği, sürdürülebilir enerji sistemleri, robotik ve ileri malzeme teknolojileri gibi alanlara odaklanıyor.