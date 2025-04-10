FIBA Kadınlar Euroleague’nde Final Four heyecanı yarın İspanya'nın Zaragoza şehrinde başlayacak. İspanya’nın Zaragoza kentinde oynanan FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final mücadelesinde Çekya ekibi ZVVZ USK Praha ile İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ZVVZ USK Praha 79-72’lik üstünlükle tamamlayarak Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet - ZVVZ USK Praha müsabakası yarın TSİ 18.30'da oynanacak. ÇBK Mersin ekibi ise rakibi Bourges’i 66-59 yenerek Final Four’a yükseldi. Mersin ekibi, yarın saat 21.30’da İspanyol rakibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE OPET, ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLMAYI HEDEFLİYOR

Kadınlar EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, üst üste 5'inci, toplamda 11'inci kez adını Final Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertliler son 2 sezonun şampiyonu apoletini korumak için parkeye çıkacak.

Başantrenör Valerie Garnier yönetiminde İspanya’da ilk antrenmanını yapan Sarı-lacivertlilerde ABD’li basketbolcusu McBride, üçüncü Avrupa Ligi kupasını kazanabilmenin büyük bir fırsat olduğunun altını çizerken “Fenerbahçe'de kupalar kazanmak her zaman çok özel hissettiriyor. Herkes kariyerimde 3 kez Avrupa Ligi kupası kazandım diyemez. Dolayısıyla bu fırsatın da farkındayız. Fenerbahçe Kulübü gerçekten çok özel, en büyük olarak buraya geliyorsunuz. Bunun bilincinde olmanız lazım” demişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş takımın Zaragoza yolculuğu öncesinde, “Bu, kadın basketbol şubemizin 11’inci Final Four'u. Daha önce 10 Final Four'da 6 kez finale çıktık, son iki sezonda ise üst üste EuroLeague şampiyonu olduk. Bu başarı, kesinlikle tesadüfe dayanmıyor. Avrupa'nın zirvesinde oynayan bir kulübüz ve bu bizim için büyük bir gurur" dedi.

Daha önce 6 kez EuroLeague şampiyonluğunu bulunan Emma Meesseman ise "Tüm takımlar bizim için özel olarak hazırlanıyorlar. Dolayısıyla oynayacağımız tüm maçlar taktik ve fiziksel olarak çok zor geçecek. Bunun bilincindeyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte birbirimize güven duymalıyız" açıklamasında bulunurken takım arkadaşı Gabby Williams, Final Four'u iple çektiğini aktardı.

Fenerbahçe’de evinde gibi hissettiğini ve oyuncuların da bunu hissettiğini anlatan Valerie Garnier, tek isteğinin bir kez daha bu kupayı kazanıp apoletini korumak olduğunu söyledi.

ÇBK MERSİN, 3'ÜNCÜ KEZ FİNAL FOUR'DA

ÇBK Mersin üst üste üçüncü kez Kadınlar EuroLeague Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe Opet'in rakibi Praha'yı eleyip ÇBK Mersin'in de Valencia Basket'i elemesi halinde Kadınlar EuroLeague Finali'nde iki Türk takım mücadele edecek. Öte yandan 2023 yılında iki takım arasında oynanan final maçını Fenerbahçe, 99-60 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.