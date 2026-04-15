Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli bir etkinlikle kutlanacak. Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında, çocuklara özel bir konser organize edildi.

Kutlamalar çerçevesinde Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası sahne alacak. Etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Biletler 17 Nisan’da satışta

Konser, 23 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programa çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Etkinliğe katılmak isteyenler, biletlerini 17 Nisan Cuma günü saat 10.00’dan itibaren belediyenin paylaştığı bağlantı üzerinden temin edebilecek.