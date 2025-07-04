Urla’da bulunan ve 1957'de kurulan Yelken Federasyonu'nun ilk uluslararası tesisi olan TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışı için sporcular, teknik kadrolar, ulusal ve uluslararası yarış yönetimi ve Uluslararası Sınıf Birliği yöneticilerinden oluşan 580 yelken sevdalısı, vapur ile İzmir’i denizden seyrederek tören alanına ulaştı. Bando ve dalgalanan ülke bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, Uluslararası 420 Sınıf Birliği Başkanı Jackie Taylor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Adıgüzel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin konuşmalarından sonra Türkiye Halk Dansları Federasyonu İzmir Folklor Ekibinin Zeybek Dansı gösterisi ilgi ile izlendi. Ülkelerinin popüler müzikleri eşliğinde tek tek sahneye davet edilen ülke takımlarının coşkusuna çok sayıdaki davetli ve gönüllüler eşlik etti. Şampiyona 420 sınıf bayrağının göndere çekilmesiyle resmi olarak start aldı. 20 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek şampiyona 8 gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.