Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, tatil yolculuğu ve yaz aylarında çocukları bekleyen sağlık risklerine karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Yaz tatilinin çocukların en sevdiği dönem olduğunu söyleyen Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, bu keyifli dönemin gizli sağlık risklerine karşı aileleri uyardı. Prof. Dr. Güzel, tatil boyunca göz ardı edilmemesi gereken birçok önemli noktayı vurgulayarak "Sıcak havalarda dışarıda yenen yemeklere dikkat etmek, gıda zehirlenmelerine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için çocukların güneş kremi, şapka ve gözlük kullanması şart. Ayrıca, yazın sıkça karşılaşılan böcek ısırıklarına karşı koruyucu önlemler almak ve uzun seyahatler öncesinde gerekli ilaçları yanımızda bulundurmak büyük önem taşıyor. Unutmayın, alınacak basit önlemlerle çocuklarınızın yaz tatilini hem eğlenceli hem de sağlıklı geçirmesini sağlayabilirsiniz" dedi.

'AÇIKTA SATILAN GIDALARDAN UZAK DURUN'

Sıcak havalarda yiyeceklerin hızla bozulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, “Tatil sırasında açıkta satılan gıdalardan uzak durmak ve paketli ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek çok önemli. Yolculuk sırasında el hijyenine de özen gösterilmeli. Aksi takdirde, özellikle turist ishali gibi enfeksiyonlar gelişebilir" diye konuştu. Güneş ışınlarının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Güzel,“6 ayın altındaki bebekleri güneşe çıkarmamak gerekiyor. Daha büyük çocuklar için ise güneşe çıkmadan 10-15 dakika önce 50 faktörlü, suya dayanıklı güneş kremi kullanılmalı ve bu krem 2-3 saatte bir tekrar uygulanmalı. Ayrıca şapka, gözlük gibi koruyucu aksesuarlar kullanılmalı ve mümkünse çocuklar 10-16 saatleri arasında güneşe çıkarılmamalı" ifadelerini kullandı.

ARAÇ TUTMASI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLER

Seyahat sırasında araç tutması yaşayan çocuklar için de önerilerde bulunan Prof. Dr. Güzel, “Seyahatten önce yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. Yolculuk sırasında cam kenarında oturmak ve temiz hava almak rahatlatıcı olabilir. Şikayetler devam ediyorsa hekime danışarak uygun ilaç desteği alınabilir. Yaz aylarında böcek ve kene ısırıkları da artıyor. Yanınızda mutlaka alerjik reaksiyonlara karşı kullanılabilecek şurup veya kaşıntıyı hafifletecek kremler bulundurun. Özellikle piknik ve ormanlık alanlarda uzun kollu kıyafetler tercih edin. Kene ısırığı durumunda keneye müdahale etmeyin, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Profesyonel müdahale bazen hayat kurtarıcı olabiliyor" dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR

Kronik hastalığı bulunan çocukların tatil sırasında özel dikkat gerektirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Güzel, “Epilepsi, kalp hastalığı gibi durumları olan çocukların yanlarında düzenli kullandıkları ilaçları mutlaka bulundurmaları gerekir. Yüzme, koşma gibi fiziksel aktiviteler sırasında da bu çocukların gözetim altında olması büyük önem taşır" diye konuştu. Sıcak havalarda çocukların sıvı kaybının arttığını da hatırlatan Prof. Dr. Güzel, “Çocukların bol miktarda sıvı tüketmesini sağlamak gerekiyor. Su tüketimi yaz aylarında çok daha önemli hale geliyor" diye konuştu.