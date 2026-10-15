Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. Kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gültekin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Zincirleme Kaza Sonrası Can Pazarı

Otoyolun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlara ilk müdahaleler yapılırken bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

Kaza sırasında kalbi duran ağır yaralı bir kişi, olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajı uygulamasıyla yeniden hayata döndürüldü. Yaralı, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Dündar Ziya Gültekin Kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.