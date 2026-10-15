İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış, Beykoz’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su baskınları yaşandı.
Rögarlar Taştı, Yollar Su Altında Kaldı
Yoğun yağışın ardından bazı yollardaki rögarlar taştı. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşurken, bazı yollar göle dönen görüntüsüyle dikkat çekti.
İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanağın Beykoz’da oluşturduğu olumsuzluklar, yağışlı havalarda altyapı ve su tahliyesi sorunlarını yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: DHA