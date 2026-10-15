Akşam Yemeği Hangi Saatler Arasında Yenmeli?

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İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanağın Beykoz’da oluşturduğu olumsuzluklar, yağışlı havalarda altyapı ve su tahliyesi sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

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Yoğun yağışın ardından bazı yollardaki rögarlar taştı. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşurken, bazı yollar göle dönen görüntüsüyle dikkat çekti.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış, Beykoz’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su baskınları yaşandı.

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