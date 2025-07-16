Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun müdahalesi bir kez daha sivilleri hedef aldı. ABD-İsrail güdümündeki bir yardım merkezinde toplanan Filistinlilere yapılan gazlı müdahale sonucunda çıkan izdihamda en az 21 Filistinli hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri, gıda ve insani yardım almak üzere merkez önünde toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahale sırasında yaşanan panik ve kargaşada 15 kişi gazdan etkilenerek boğularak can verdi. Geriye kalan 6 kişi ise yaşanan izdiham sonucu ezilerek hayatını kaybetti.