M. UMUT KARAKÜLAH

Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının kutup yıldızı haline gelen Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, her hafta önemli konu ve konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.

Veli Başkan’ın bu haftaki konuğu; Ankara’daki Değişim Laboratuvarı’nın Kurucusu ve Yöneticisi, sıkı bir sivil toplumlu, hırslı bir girişimci ve sağlık sektöründe bir marka olma yolunda hızla ilerleyen önemli bir iş kadını olan Dr. Nesibe Gündüz.

- Dr. Gündüz, sorularımızı içtenlikle yanıtladı:

- Veli Sarıtoprak: Sizi tanıyabilir miyiz?

- Dr. Nesibe Gündüz: 1974 Mersin Erdemli doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi burada tamamladım. 1998’de Erciyes Üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum. Anadolu’nun küçük bir kasabasında pratisyen hekim olarak 2 yıl çalıştıktan sonra TUS sınavını kazanarak Mersin üniversitesi Tıbbi biyokimya alanından 2004 yılında mezun oldum. Kahramanmaraş’ta 3 yıl çalıştıktan sonra devlet memurluğundan ayrılıp kendi işyerimi kurmaya karar verdim. Ankara’da 3 branşlı tıbbi laboratuvarın halen kurucusu ve yöneticisi olarak sağlık sektöründe hizmet vermeye devam etmekteyim.

- Veli Sarıtoprak: Sayın Gündüz, Değişim Laboratuvarı’nı kurarken nasıl bir vizyonla yola çıktınız ve bugün geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Dr. Nesibe Gündüz: 25 yıldır sağlık sektörünün farklı alanlarında çalışma şansım oldu. Hangi kurumda olursam olayım hep daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşündüm. İyi bir laboratuvarın hızlı, güvenilir ve teknolojiyi yakından takip eden bir yapıda olması gerektiğine inanıyorum. Doktor kimliğim sayesinde bu ihtiyaçları çok daha iyi anlayabiliyorum. Yaklaşık 13 yıldır kurucusu olduğum laboratuvar da bu bakış açısıyla birçok kuruma hizmet vermeye devam ediyor. Uzun yıllarca hizmet vereceğini de umuyorum.

- Veli Sarıtoprak: Laboratuvarınızda uyguladığınız kalite standartları ve hasta güvenliği açısından yürüttüğünüz yenilikçi uygulamalardan bahseder misiniz? Özellikle ISO 15189 akreditasyonu gibi kalite belgeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

- Dr. Nesibe Gündüz: ISO 15189 aslında sadece bir belge değil; laboratuvarın dünya standartlarında hizmet verdiğinin göstergesi. Biz de Değişim Laboratuvarı olarak bu belgeye sahibiz ve biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji alanında toplam 164 testimiz akredite durumda. Amacımız, hastalarımıza ve hekimlerimize her zaman hızlı, güvenilir ve kaliteli sonuç sunmak. Bunun için sürekli kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Laboratuvarınızda teknolojik yenilikleri nasıl takip ediyor ve uyguluyorsunuz? Özellikle yapay zekâ gibi güncel gelişmelerle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

- Dr. Nesibe Gündüz: Dünyada teknoloji çok hızlı ilerliyor, biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sadece takip etmekle kalmıyor, laboratuvar süreçlerimize uygun olup olmadığını test ediyor, gerekli onayları aldıktan sonra uygulamaya geçiriyoruz. Bu süreç zaman alsa da, yenilikleri Türkiye’de ilk kullanan laboratuvarlardan biri olmak için sürekli çalışıyoruz. Özellikle şu sıralar yapay zekâ uygulamaları ön planda, yurt dışında çok sayıda çalışmalar var. Biz de bu gelişmeleri yakından izliyor ve uygun olanları laboratuvarımıza kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Yapay zekanın nereye evrileceğini hep birlikte göreceğiz.

- Veli Sarıtoprak: Kadın girişimci olarak yaşadığınız zorluklar ve çözüm yollarınız nelerdir?

- Dr. Nesibe Gündüz: Elbette zorluklar var ama biz kadınlar gerçekten çok güçlüyüz. Şuan %70 kadın çalışana istihdam sağlıyoruz. Biz kadınlar hangi alanda olursak olalım, bize verilen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun birçok güzel örneği var. Ben de özellikle kadın hekimlere ve girişimcilere bir örnek olmayı umut ediyorum. Bu süreçte güçlü bir ekip çalışması, ileriye dönük bakış açısı ve asla pes etmeyen bir çalışma disiplini ile tüm zorlukların üstesinden geldik, gelmeye de devam ediyoruz.

- Veli Sarıtoprak: İleri düzey analizlerde farklılığınız nedir?

- Dr. Nesibe Gündüz: Birçok ileri düzey test normalde yurt dışında yapılıyor. Ama ben bu testleri kendi laboratuvarımızda yapabildiğimizde gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü hastalarımızı hem zaman kaybından hem de yüksek maliyetlerden kurtarmış oluyoruz. Her yıl, yurt dışına gönderilen testlerin hangilerini laboratuvarımıza kazandırabiliriz diye analiz ediyor, buna göre kendimizi geliştiriyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Sosyal sorumluluk projeleriniz neler?

- Dr. Nesibe Gündüz: Üyesi olduğum birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yer alıyorum. Üyesi olmaktan onur duyduğum kuruluşların başında Genç Girişimciler Derneği geliyor. Ama bununla yetinmiyorum Özellikle kadınların iş hayatına katılması için destek veriyor, iş istihdamına önem veriyorum. Ayrıca parantez açmak istiyorum ülkemizde yaşanan depremler ve yangınlar hepimizi derinden etkiledi. Biz de laboratuvar olarak Hatay, Kahramanmaraş gibi afet bölgelerine sağlık hizmeti ulaştırmak için elimizden geleni yaptık. Tüm bunları gönülden, hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz.