GONCAGÜL KONAŞ

İzmir Çiğli Belediyesi’nde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia eden 147 işçiden ikisi, seslerini duyurmak için Ankara’ya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği önünde açıklama yapan işçiler, yaklaşık iki aydır CHP Genel Merkezi önünde adalet nöbetinde olduklarını vurguladı. “Biz sustukça çocuklarımızın ekmeği küçülecek” diyen işçiler, yerel yönetimlere ve CHP yönetimine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

AKKAYA: “HAKLI MÜCADELEYE DESTEK SUNMAYA GELDİK”

Devrimci İşçiler Platformundan Mustafa Uğur Akkaya, işten çıkarılan işçilerin yalnız olmadığını vurgulayarak, “Çiğli Belediye işçilerinin vermiş oldukları bu haklı ve onurlu mücadelenin sonuna kadar destekçiyiz.” dedi. Akkaya, “CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından yaklaşık on üç ay önce hiçbir gerekçe gösterilmeden, sadece kendi yandaşlarına kendi partililerine yer açmak için doktor bahane edilerek, işten atılan arkadaşların yanındayız. Gerek Çiğli Belediye Başkanı'yla gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'le yapılan görüşmelerde, namus ve şeref sözü verilmesine rağmen, maalesef bu sözlerini yerine getirmemişlerdir.” diyerek, verilen sözlerin tutulması talebinde bulundu.

ÖZDİNÇER “DİRENMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İşten atılan Hale Ören Özdinçer, gazetemize yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp destek talebinde bulunduklarını ve bekledikleri desteği göremeyince İzmir’de eylem yapmaya başladıklarını vurguladı. Özdinçer, “Ben, bir buçuk yıllık personelim. Yeni başkanımız seçildikten iki ay sonra yüz kırk yedi kişi olarak bizi işten çıkarttı. O tarihten beri de biz direnmeye devam ediyoruz.” dedi.

“İSTİHDAM YARATILDIYSA NEDEN BİZ DEĞİLİZ?”

“Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, arkadaşlar emekli olması gereken personeller vardı, onlar emekli olmadılar. İstihdam yaratamadım. Yaratamadığım için de sizi işe alamıyor ve anlayışınıza sığınıyorum dedi.” ifadelerini kullanan Özdinçer, Belediye Başkanı’nın verilmiş sözlere rağmen işten çıkarılan işçiler yerine Belediye’ye yeni personel alındığını belirterek, “Sıfırdan elli kişiyi işe aldı. İstihdam yaratıldıysa neden biz değiliz?” sorusunu yöneltti.

“İŞİMİZİ GERİ ALANA KADAR BURADAYIZ”

Mağdur edilen işçilerin, iş istihdamını sadece Çiğli Belediyesi’nden istemediklerini söyleyen Özdinçer, “Biz illa İzmir Çiğli Belediyesi'ni istiyoruz demiyoruz. Didim, Marmaris isteyen arkadaşlarım da var. Yeter ki bizler belediyede kaybettiğimiz zamanı geri alalım. Emeğimizi geri verin.” şeklinde yetkililere seslendi; “İşimizi geri alana kadar buradayız.” diyerek hak arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.

“HANİ "EMEĞİN YANINDA OLACAĞIZ" SÖZLERİNİZ?”

Basın açıklamasını yapan Özdinçer, “1 Mayıs’ta Çiğli’den yola çıktık. Emek, ekmek ve onuriçin yürüdük. Sırtımızda yılların emeği, kalbimizde adalet inancıyla, CHP Genel Merkezi’ne geldik. Çünkü hakkımızı, hukukumuzu aradığımız kapı orasıydı.” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin işçinin hakkını gasp ettiğini belirten Özdinçer, “Suskun kalan herkes bu adaletsizliğe ortaktır. Bizi görmezden gelenlere sesleniyoruz: Biz sustukça, çocuklarımızın ekmeği küçülecek. Biz diz çöktükçe, kadın emeği daha da görünmez olacak. Ama biz susmuyoruz, diz çökmüyoruz! Kadınız, işçiyiz, anayasal hakkımızı savunuyoruz.” ifadeleriyle adalet çağrısında bulundu.

Yetkililere seslenen Özdinçer, “Hani "sosyal belediyecilik"? Hani "kadın dostu belediyeler"? Hani "emeğin yanında olacağız" sözleriniz?” sorularını yönelterek sözlerini tamamladı.