Mobil uygulamaların hangi verileri işlediğine yönelik hazırlanan son rapor, dikkat çekici bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre sosyal medya uygulamaları arasında X, kullanıcıların bulunduğu noktaları en yoğun şekilde kaydeden uygulama oldu.

Telefonlardaki GPS, Wi-Fi ve Bluetooth gibi sistemlerden elde edilen konum verileriyle kullanıcı hareketlerini takip eden X, bu alanda diğer platformları geride bıraktı.

Aynı raporda Instagram ve Facebook’un da yüksek oranda veri toplayan uygulamalar arasında yer aldığı, YouTube ve LinkedIn gibi uygulamaların ise çok daha sınırlı konum bilgisi topladığı belirtildi.

Henüz X tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.