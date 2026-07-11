Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından belediye önünde hareketlilik yaşandı.

Yapılan çağrı üzerine CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelerek gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediye önüne gelerek destek açıklamasında bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş'ın konuşması, belediye önünde toplanan kalabalık tarafından takip edildi. Belediye önündeki bekleyiş sürerken, destek için gelen isimlerin sayısı da artmaya devam ediyor.