Diyarbakır'da yaşamını yitiren 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin yargılama sürecinin yeniden ele alınması talebiyle başlattığı yürüyüşünü sürdürüyor. 19 Eylül 2026 tarihinde Narin'in mezarı başından yola çıkan Güran, yürüyüşünün 63'üncü gününde Ankara'ya ulaştı.

Arif Güran'dan adil yargılama çağrısı

Kızının ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve tarafsız bir şekilde incelenmesini isteyen Güran, yargılama sürecinde yanıtlanmadığını düşündüğü soruların açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

Güran, yürüyüşü boyunca sürdürdüğü “Narin için adil yargılama” çağrısını Ankara'da da yineleyerek taleplerini yetkililere ve Cumhurbaşkanlığı makamına duyurmayı hedefliyor.