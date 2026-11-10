Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenen anma etkinlikleriyle anıldı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 09.05’te yaşananlar ise 10 Kasım’ın anlamını bir kez daha hatırlattı.
Çankaya’da trafik durdu
Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Çankaya’da trafikte bulunan sürücüler araçlarını durdurdu. Sokakta yürüyen vatandaşlar da oldukları yerde bekleyerek saygı duruşuna katıldı. O sırada caddelerde hareketlilik yerini kısa süreliğine sessizliğe bıraktı.
Vatandaşların aynı anda durarak gerçekleştirdiği anma, 10 Kasım’ın Ankara sokaklarındaki yansıması oldu. Yaşananlar, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz tarafından görüntülendi.
Muhabir: Melisa Sapaz