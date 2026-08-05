Komisyon toplantısı öncesinde Meclis’te gerginlik yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, Güvenpark’tan gelen er gazilerin toplantıya alınmaması üzerine tartışma çıktı.

İYİ Parti milletvekillerinin gazilerin içeri alınması için tepki gösterdiği ve giriş konusunda direniş gösterdiği belirtildi. Yaşanan görüşmelerin ardından yalnızca bir gazinin içeri alınabildiği öne sürüldü.

İYİ Parti milletvekilleri arasında yer alan Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Ayyüce Türkeş’in de sürece müdahil olduğu aktarılırken, Ayyüce Türkeş’in yaşananlar sırasında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı ifade edildi.

Olay sırasında başka milletvekillerinin de bulunduğu, isimlerin daha sonra netleştirileceği belirtildi.