Muhabir: Melisa Sapaz
Antalya'nın Sahilleri Çöplüğe Döndü!
Antalya’nın Çıralı’dan Konyaaltı’na uzanan sahil hattında deniz plastik atıklarla kirleniyor. Phaselis, Çamyuva, Sarısu ve Alacasu’da da benzer kirlilik dikkat çekerken, deniz yüzeyindeki plastik atıklar çevre ve insan sağlığı açısından endişe yaratıyor.
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