Yıldızlar SSS Holding’e bağlı işletmelerde ücret, tazminat ve ücretsiz izin sorunlarına nedeniyle, Eskişehir ve Elazığ'dan Ankara'ya gelen Bağımsız Maden-İş üyesi Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, dün gözaltına alınmıştı.

İşçiler, dün gece gözaltından çıktıklarını duyurdu ve açıklamada bulundu.

84 kişinin tutuklandığı ve ikinci gecede de tutukluluk ihtimalinin olduğu söylendi, Başaran Aksu'nun ise hala gözaltında olduğu ve TCK'nin 216. Maddesi gereğince tutulduğu kaydedildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ise yaptığı açıklamada, korkmadıklarını ve haklarını istediklerini söyledi.

Herkesin eleştirilebilir olduğunu dile getiren Çakır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önüne geri gideceklerini ve emeklerini geri alana kadar mücadele edeceklerini belirtti.