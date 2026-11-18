Ankara Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. ABB tarafından Mamak Gökçeyurt’ta hayata geçirilen yaklaşık 110 bin metrekarelik Gökçeyurt Köpek Doğal Yaşam Alanı, 5 bin sokak köpeğine barınma imkânı sağlayacak.

ABB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, projenin "Başkent'te her can değerli" anlayışıyla hayata geçirildiği belirtildi.

7 gün 24 saat canlı yayınla izlenebilecek

Doğal yaşam koşullarına uygun şekilde tasarlanan tesisin, tam kapasiteyle hizmet verdiğinde 5 bin sahipsiz köpeğe yuva olması planlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olması hedeflenen yaşam alanının 7 gün 24 saat canlı yayın üzerinden izlenebileceğini de duyurdu.