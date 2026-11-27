Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Çetin, TBMM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Mecliste Duygusal Veda
Çetin'in yaşamı ve siyasi kariyerinin anlatıldığı biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Duaların okunduğu törenin ardından Çetin'in ailesi ve Özgür Özel taziyeleri kabul etti.
Siyaset Dünyası Bir Araya Geldi
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Abdullah Güler, TBMM başkanvekilleri, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı.
Muhabir: Melisa Sapaz