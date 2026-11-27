Gazeteci ve Yazar Atakan Çelik'e “Yılın Kitabı” Ödülü!

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Ankara’da 5 bin sokak köpeğine yuva olacak dev yaşam alanı kuruldu!

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Abdullah Güler, TBMM başkanvekilleri, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Siyaset Dünyası Bir Araya Geldi

Çetin'in yaşamı ve siyasi kariyerinin anlatıldığı biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Duaların okunduğu törenin ardından Çetin'in ailesi ve Özgür Özel taziyeleri kabul etti.

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