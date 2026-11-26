Kızı Narin Güran'ın ölümüyle ilgili adaletin yerini bulması için Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Arif Güran, 69 günlük mücadelesinin ardından başkente ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Arif Güran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün 69. gün… Ankara Gölbaşı’ndayım. Tam 69 gündür sesimi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için mücadele ediyorum. Her geçen gün aynı inançla, aynı beklentiyle kendisine sesleniyorum. İnanıyorum ki sesimi duyacak, beni görecek ve bu yürüyüşün ardındaki acıyı anlayacak.

Sayın Cumhurbaşkanım, yolumun bitmesine çok az kaldı. Bu yürüyüşü kızımın hakkını yerden kaldıracağınıza, adaletin yerini bulması için sesime kulak vereceğinize inanarak tamamlayacağım. Sizden tek beklentim, bir babanın feryadını duymanız ve kızımın hakkının teslim edilmesine vesile olmanız.”

Devlet Bahçeli'den de Destek İstedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de çağrıda bulunan Güran, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sayın Devlet Bahçeli, size de seslenmek istiyorum. 69 gündür taşıdığım bu mücadelede sesimin size de ulaşmasını diliyorum. Bir babanın kızının hakkı için verdiği bu mücadeleye kulak vermenizi ve sesime destek olmanızı rica ediyorum.”

“Benim Tek Derdim Adalet”

Kızının hakkını aramak için mücadelesini sürdüren Arif Güran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Dilerim sesim duyulur, kızımın hakkı yerini bulur. Benim tek derdim adalet, tek mücadelem kızımdır.”