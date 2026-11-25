Başkent Ankara’nın ilk uluslararası animasyon film festivali Kare Kare, 4-6 Aralık 2026 tarihlerinde Kült Kavaklıdere'de üçüncü kez izleyiciyle buluşacak.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından düzenlenen festival, Türkiye’den ve dünyadan animasyon filmlerini izleyiciye ulaştırmak amacıyla 2024’te yola çıktı. Kare Kare, bu yıl da her yaştan sinemaseveri, öğrencileri ve sektör profesyonellerini üç gün boyunca Ankara’nın kalbinde bir araya getirecek.

3 KEZ DÜZENLENECEK FESTİVAL GELENEKSEL HALE GELDİ

Estonya Büyükelçiliği ve Institut Français Türkiye iş birliğiyle düzenlenen festival, 4 Aralık Cuma akşamı Estonya büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki açılış resepsiyonuyla başlayacak. Festivalin yarışma jürisinde İsmail Fidan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sayın, Faize Nur Özkaya, Öğr. Gr. Erinç Ulusoy ve Arş. Gör. Arda Akçay yer alacak.

Açılış ve ödül töreninin ardından program, hafta sonu film gösterimleri, atölyeler ve konuk sunumlarıyla devam edecek. Ulusal ve uluslararası film seçkilerinin yanı sıra öğrenci filmlerini bir araya getiren Kampüslerden Göz Kırpanlar ve Fransa’nın önde gelen animasyon okullarından MoPA’nın özel film seçkisi de izleyiciyle buluşacak.

YİNE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER FESTİVAL İLE ANKARA’YA GELECEK

Oscar kısa listesine giren Sierra’nın yapımcılarından Aurelia Aasa, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü animasyon filmlerinin yapım süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaşacak. Aynı gün Fransa’dan festivale katılacak Jeanne- Rose Gombert-Pfister bir atölye düzenleyecek. Maryam Saadi ise stop-motion ve kukla atölyesiyle katılımcılarla buluşacak. 6 Aralık 2026 Pazar günü David Garcia, Netflix’te yayımlanan filminin yapım sürecini ve bu süreçte Unreal Engine’i nasıl kullandığını anlatacak. Festival, Pazar akşamı sergi açılışı ve kapanışla sona erecek.

İlk iki yılında 95 film gösterimi, 6 atölye ve 11 söyleşi düzenleyen Kare Kare, Martinus Klemet, Gülce Besen Dilek, Sander Joon ve Ekkarat Rothang gibi sanatçıları konuk etti ve 2 bini aşkın izleyici ücretsiz ağırladı. Festivalin üçüncü yılında da etkinlikler izleyiciye açık ve ücretsiz olacak.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.