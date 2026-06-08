Ankara’da 6-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında kent genelinde güvenlik ve ulaşım önlemleri artırıldı. Özellikle Etimesgut bölgesi ve çevresinde yapılan yol düzenlemeleri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Zirve süresince farklı devlet ve hükümet temsilcilerinin Ankara’ya gelmesi beklenirken, Etimesgut Askeri Havalimanı çevresinde de hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanıyor.

Yoğunluk nedeniyle tepkisini dile getiren bir vatandaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu savundu. Vatandaş, altyapı eleştirilerine karşı çıkarak, “Bunların bir suçu yok. Yıllardır yapılmayan altyapıyı bir yılda nasıl yapsınlar? Eski dönemlerde yapılamayan işler yüzünden şimdi yük onlara kalıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçmiş yönetimlere yönelik değerlendirmelerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemi de gündeme geldi.

Zirve hazırlıkları kapsamında kentteki trafik düzenlemelerinin ve güvenlik önlemlerinin etkinliğinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.