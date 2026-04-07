Ankara’da bulunan Buz Pisti’nde yaşanan olayda, halk seansı saatinden önce piste girmek isteyen bir kadın ile tesis görevlileri arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, sporcu seansının devam ettiği sırada piste girmek isteyen kadın, görevli tarafından “halk seansı saatinde gelmesi” yönünde uyarıldı.

Uyarıya rağmen erken giriş yapmak isteyen kadın ile görevli arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının görevliye hakaret ettiği, daha sonra olay yerine çağrılan güvenlik görevlilerine de benzer şekilde tepki gösterdiği öne sürüldü.

Parayı yırtarak tepki gösterdi!

Görevlilerin, ücret iadesi yaparak kadını tesisten çıkarmak istemesi üzerine kadın, aldığı parayı yırttı. Bu duruma tepki gösteren görevli, paranın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunması nedeniyle böyle bir davranışın kabul edilemeyeceğini ifade etti.



Yaşananların ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kadının parayı yırtmasının ardından görevlilerin polisi aradığı ve ekipler gelene kadar kadını tesisten çıkarmadığı öğrenildi. Kadın ise bu duruma tepki göstererek alıkonulduğunu iddia etti.

Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.