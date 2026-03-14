Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Eraslan’ın ani ölümü magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratırken, arkadaşı Semih Palancı’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Palancı, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda, Ayşegül Eraslan’ın ölümünün şüpheli olduğunu öne sürerek “Ayşegül öldürüldü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Palancı videosunda, Eraslan'ın bıraktığı notta ki yazının ona ait olmadığını ifade etti.

Ayrıca bu durumu polise bilgi verdiklerini söyleyen Palancı; "Otopsi raporunu bekledik, otopsi raporunda şu çıktı bilekleri kesilerek, boynu boğazı sıkılarak asılmış süsü verip, intihar etti gibi gösterilerek cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık!" dedi