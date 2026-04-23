Adana’da bir okulda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sahneye çıkan bir öğrencinin performansı izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Minik öğrenci, bayram etkinliğinde tercih ettiği “Sensiz ben nefes alamam” şarkısıyla salonda duygusal anlar yaşattı.

Programı izleyen veliler ve öğretmenler, beklenmedik şarkı seçimi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşarken, performans sosyal medyada da ilgi gördü. Küçük yaşına rağmen sahne hakimiyetiyle dikkat çeken öğrenci, izleyicilerden alkış aldı.

23 Nisan coşkusunun farklı bir anıya sahne olduğu etkinlikte, minik öğrencinin performansı günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.