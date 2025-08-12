Şişman, 2000’li yıllarda 1 kilo inci kefalinin yaklaşık 17-18 balıktan oluştuğunu, günümüzde ise sadece 9 balığın bir kilo geldiğini söyledi. Bu durumun, balık boylarında ciddi bir artış yaşandığını gösterdiğini ifade eden Şişman, “Balıkların boyu ortalama 23 santimetreye kadar uzadı. Bu, uzun yıllardır süren etkin koruma çalışmaları sayesinde gerçekleşti” dedi.

Kaçak Avcılığa Sıkı Denetim: 128 Kişiye 2,7 Milyon TL Ceza

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin ortak çalışmalarıyla özellikle 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürecinde sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu dönemde 128 kaçak avcıya toplam 2 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaçak Avlanan 79 Ton Balığa El Konuldu

Yasa dışı avlanma ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde toplam 79 ton inci kefaline el konuldu. Bunların 800 kilosunun canlı olduğu ve doğal yaşam alanına tekrar bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, koruma çalışmaları sayesinde hem balık sayısının hem de ekonomik değerinin arttığını vurguladı.

20 Bin Kişiye Geçim Kapısı Oldu

İnci kefali, sadece Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen endemik bir tür. Ekonomik değeri yüksek olan bu balık, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı. Şu anda yaklaşık 20 bin kişi, inci kefali sayesinde geçimini sağlıyor.

Erçek Gölü'nde de 180 Ton Balık Stoku

Tarım ve Orman Müdürü Şişman, Erçek Gölü’nde de 180 ton balık stoğu bulunduğunu ve burada da Van Gölü ile aynı kuralların uygulandığını açıkladı.