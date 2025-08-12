Abbas SATIR

Ölümcül sonuçlara yol açan tüberküloz (verem) hastalığı Türkiye’de her yıl artan bir başarı oranıyla tedavi ediliyor. Tedavi başarısı yüzde 90’lara yaklaşırken, dünyanın dört bir yanından gelen hastalar da çareyi Türkiye’de buluyor.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Afrika ülkelerinden sonra şimdi de uzak doğu ülkelerden tedavi olmak için Türkiye’ye akın ediyorlar. Filipinler, Endonezya, Singapur ve Tayland gibi ülkelerden gelenler tedavi için en çok İstanbul’u tercih ediyorlar.

Buraya çalışmak için gelen, çalışırken teşhis ve tedavi alanlar olduğu gibi özellikle duyup, ülkedeki tedavi çok iyi ve ücretsiz diye tercih edip gelen yabancı hastalar. var. Taburcu olduktan sonra da tedavileri verem savaş dispanserlerinde ayaktan sürüyor. Ülkelerine dönen hastalar dahi takip ediliyor.

TÜRKİYE’DE ÜCRET ÖDEMİYORLAR

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı uzmanları “Hasta ister bizim vatandaşımız olsun isterse yabancı tüm tedavisini ücretsiz yapıyoruz. Verem ilaçlarının tümünü bizim gibi ücretsiz veren ülke birkaç tane. Bu nedenle bize yurtdışından sadece bu tedavi için gelenler var. Yılda 250 dirençli tüberküloz hastamız var. Bunların yaklaşık 30’u yabancı. İşi bitince de Sağlık Bakanlığı hastanesine sevk ediyorlar. Bir başka grup hasta da Türkiye’deki tedaviyi biliyor. Özellikle İstanbul’a geliyor, yatıyor, tedavilerini oluyor ve çıkıyorlar. Hastaların ülkelerinde tedavi edilebilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile proje yaptık.” diye konuştu.

“VEREM KORKULACAK HASTALIK DEĞİL”

Sağlık Bakanlığı verem (tüberküloz) mücadele uzmanları verem hastalığından korkulmaması gerektiğinin, tanı koymak ve tedavinin önemli olduğunun altına çizerek şunları söyledi : “Hasta tedaviyi tamamladıktan sonra normal yaşamına dönüyor, bir daha da sorun yaşamıyor hastalar. Toplumsal olarak da Türkiye çok başarılı bir durumda. Hindistan’da 100 binde 200 hasta var. Afrika’da 100 binde 500’ün üzerinde hasta var. Türkiye’de 100 binde 14 hasta var. Çok başarılı bir noktadayız ve giderek de düşüyor. Ülkedeki hasta bilgileri toparlanıyor ve bunlar her sene mutlaka değerlendiriliyor. Yıllık raporlar hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu yayınlıyor. İl il toplam olarak şu ilde ne kadar hasta çıktı, ne kadar kadın var, ne kadar başarılı tedavi edildi, ne kadar dirençli tüm bunları bilebiliriz. Verem tanı konan, tedavi edilebilen bir hastalık”