YouTube’da “Jahrein” adıyla içerik üreten Ahmet Sonuç’un kanalı, Türkiye'den erişime kapatıldı. Kanalın sahibi durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Engellemenin nedeni hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı, artık Türkiye’den erişilemez durumda. Kanalda genellikle yayın kesitleri ve yorum içerikleri paylaşılıyordu. 650 binden fazla abonesi bulunan kanalın toplam izlenme sayısı 200 milyonun üzerindeydi.

Sonuç, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada YouTube’dan bir e-posta aldığını ve kanalın Türkiye’ye özel olarak erişime kapatıldığını belirtti. Paylaşıma göre, bu karar bir devlet kurumunun şikayeti üzerine alındı. YouTube, yaptığı bilgilendirmede yalnızca Türkiye'de erişim engelinin uygulandığını ifade etti.

VPN ile de erişimin mümkün olmadığı belirtilirken, ülke ayarlarını değiştirerek kanala ulaşılabileceği ifade ediliyor.

YouTube tarafından gönderilen mesaj şu şekilde:

“Bir devlet kurumundan içeriğinizle ilgili yasal bir şikayet aldık. İncelemenin ardından, aşağıdaki içeriğin aşağıda listelenen YouTube ülke sitelerinde görüntülenmesi engellenmiştir: Türkiye.”

Şu ana kadar ilgili kurumdan veya YouTube’dan engellemenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

AHMET SONUÇ (JAHREİN) KİMDİR?

Ahmet Sonuç, çevrimiçi yayıncılık dünyasında "Jahrein" takma adıyla tanınan Türk yayıncı, YouTuber, podcaster ve internet fenomenidir. 29 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve Kıbrıs Türkü kökenlidir. Eğitim hayatına Karabük'te başlamış, ortaokuldan sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümlerinde eğitim almıştır.

Yayıncılık Kariyeri

Ahmet Sonuç, internet kariyerine YouTube platformunda başlamış, ardından Twitch'te yayın yapmaya başlamıştır. 2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödülleri'nde en iyi yayıncı ödülünü kazanmıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşmiştir. Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır.



Hukuki Süreçler ve Gelişmeler

13 Eylül 2024 tarihinde Ahmet Sonuç, Twitch platformunda yaptığı bir yayında toplumun genel ahlakına ve değer yargılarına aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanmıştır. Ancak, ilerleyen süreçte beraat kararı verilmiştir.

