Yangın, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan 3 katlı bir restoranın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA