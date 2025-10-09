Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Cazın Renkleri' temasıyla gerçekleştirilecek 29'uncu Uluslararası Ankara Caz Festivali, 13 Kasım'da başlayacak. Festival kapsamında 17 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden ustalık sınıflarına kadar pek çok program sunulacak. Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden sanatçıları da bir araya getirecek. Başkent, cazın her tonunun yankılandığı bir açık sahneye dönüşürken; müzikseverler, farklı kültürlerin seslerine tanıklık edecek.

HEM KLASİK HEM MODERN CAZ

Festival, 13 Kasım akşamı yapılacak açılış programıyla başlayacak. Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza ile aynı sahneyi paylaşarak festivale başlangıç yapacak. Festival boyunca kentin seçkin kültür sanat mekanlarında konserler, sergiler ve eğitim etkinlikleri yer alacak. Genç caz müzisyenlerinden uluslararası isimlere uzanan geniş bir yelpazede oluşturulan program, dinleyicilere hem klasik hem de modern cazın farklı yorumlarını sunacak. Festivalin finali ise 30 Kasım akşamı ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılacak. Şef Ümit Eroğlu yönetimindeki METU Big Band, konuk sanatçı Yıldız İbrahimova eşliğinde sahneye çıkarak festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

GENÇLERE ÖZEL ETKİNLİKLER

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 29'uncusu bu yıl da yalnızca konserlerle değil, eğitim ve kültürel etkileşim alanındaki etkinliklerle de dikkat çekecek. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek masterclass programları, genç müzisyenlere caz doğaçlaması ve ses tekniği üzerine uygulamalı deneyimler sunacak. Festivalde 'Disiplinlerarası Bir Bakışla Caz Yazıları' kitabı tanıtımı ve Tasarım Yarışması Sergisi ile cazın farklı sanat dallarıyla kurduğu bağ da izleyicilere aktarılacak. (DHA)