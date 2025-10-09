İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Macar senarist ve romancı László Krasznahorkai’ye verildiği açıklandı.

Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazananı, 11 milyon İsveç kronunun (1,1 milyon dolar) sahibi oldu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü, “tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı” nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang’a verilmişti.

2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901–2025 yılları arasında 118 kez verildi.

Bugüne kadar 18 kadın, Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.