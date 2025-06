Şair, yazar Ramazan Tekinarslan ile benim de içinde yer aldığım, Ankara Kültür Sanat Platformu toplantılarında tanıştım.

Batıkent Kitap Günlerinde de “YAĞMUR ASKER ve “UÇMAYA İKİ KANAT” isimli iki kitabını edindim. Uçmaya İki Kanat kitabının kapağında da iç kapağında da yazıların türüne baktım, öykü, deneme vb. bir detay yoktu.

Tekinarslan, ön sözde şöyle diyor: “Dipli/Dipsiz notlar, yaşamın her alanında tanığı olduğumuz ya da aktif rol aldığımız duygu/düşünce hallerinin bıraktığı izleri ve zaman geçişlerini; geçmişten genişe ve şimdiki duruma indirgeyen metinlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Dipli notlar bir sonucu çağrıştırırken, dipsiz notlar; her okuyanın farklı çıkartımlar da bulunacağı matematiksel bir kurgunun yaşama geçirilmiş biçimi olarak söylenebilir.”

İlk bakışta içe dönük yazılar gibi algılansa da yazıların tamamını okuduğunuzda yaşama ve insana dair birçok konudan söz ediliyor. Bu çeşitlilik hem okuyucuya zevkle okuma hem de konular üzerinde düşünme fırsatı sağlıyor.

İkili ilişkiler üzerinde yazılan yazılarda düşünmeye ve toplumsal yaşamın olmazsa olmazlarına işaret ediyor. Vereceğim kesitte de görüleceği gibi, Tekinarslan, yazılarının tamamında şiirsel bir dil kullanıyor.

“Çatlamış toprağa vuran gölge, aslını arıyor. Gürültüyle havalanan kuş sürüsü, kanatlarında korkaklığı taşıyor. Rüzgâra boyun eğen sazlık, sığıntılarını koruyor. Kana bulanmış ellerin beyinsizliği söyleniyor akşam haberlerinde. Bir iken bin olabilmenin türküsünü söyleyerek büyüyen çocukluğum, sorguya çekiliyor binaların zemin/bodrum katlarında.”

“Bir Düş Daha Ertelendi” başlığı altındaki yazısında; hem ulaşılamayan/karşılıksız bir aşkı anlatırken hem de sınıf bilincini ve mücadeleyi anlatıyor.

“Öfke söylendi, haykırıldı. Hınç karanfil olup ağızlara alındı. Yıldönümlerinde, yıllar öncesi atılan bombaların yankısıydı kulakları çınlatan. Her nefes alışımız boynumuza atılan bir ilmek. Kaç kişiyle çıkmıştık bu yola ve kaç kaçımız yenik düşmeden can vermişti bu yolda. Yığınaklar yapılıyordu caddenin ortasına. Yığınağa açılan her parça gerilla doğuruyor sessiz yüreklere”

…

“Bende bir bilinç düzeyi oluşturmayı oyuna dönüştürmüştün ve bu seni mutlu ediyordu. Yüreğime ve beynime vurulan kelepçeleri birer birer açarken, içimde, içimde yıkılanın köhnemiş bir aldanış olduğunu anlıyordum.”

Ramazan Tekinarslan’ın yirmi üç yazıdan oluşan “UÇMAYA İKİ KANAT” kitabını okuduğumda öylesine ilginç konular ve anlatı derinliği bıraktı ki belleğimde tekrar dönüp okuma gereği hissettim. Kısıtlı olan köşemde ancak bu kadarını yazabildim, alıp okumanızı önereceğim kitaplardan.

Ramazan Arslantekin, “YAĞMUR ASKER” şiir kitabında da öykülerinde olduğu gibi bilinçle ve duyguyla yine yaşama dair konular işlemiş. Yazımı çok uzattım, Arslantekin’in bir şiiriyle yazıma son vermek istiyorum.

NEDEN ARAMA ÜZERİNE SÖZLER

Gece tutsaktır

Günün işlediği suçtan

Ve bundan karadır

Gözyaşları çaresizdir

Duygulara söz geçiremediğinden

Ayak el mecburdur

Gitmeye uzanmaya

Ve bundan çatışır kendi oluş sebebiyle

Bir ateş yanar yanı başında

Isınmayan yanın isyan eder öbür yanına

Ve bundandır kavgan

Şarkı çalarken müzik kurundan

Alır götürür bir yanını

Hapseder sekiz sesli notaya

Ve bundandır güzelliğin

Ramazan Tekinarslan: Kargın Yenice/Kaman’da doğdu. İlköğrenimini Kargın Yenice’de, orta ve lise öğrenimini Pazarören/Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde, Yüksek Lisansını, Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde tamamlayıp, aynı üniversitede akademisyen olarak çalışmaktadır.

Yazın hayatına 1990 yılının başında, Pencere Dergisinde (Murat Koçak) şiir yazarak başladı. Daha sonra şiir ve düz yazılarını Patika, Fayton ve Rüzgâr Yaşam Seçkisinde yayımladı. Düz yazılarını 1009 yılında Dipli/Dipsiz Notlar adlı kitapta topladı. Yeni eklenen düzyazıları ile “Uçmaya İki Kanat” adlı kitabı 2025 yılında Somut Yayınlarından çıktı.

Ramazan Tekinarslan’a yazın ve özel hayatında başarılarının devamını dilerken, eserlerini mutlaka okumanızı öneririm.