Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi 3572. Sokak’ta sabah saatlerinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle Cemil ve Emine Yurtseven’in yaşadığı tek katlı gecekonduya sıçradı.

Çift Uykuda Yakalandı, Ekipler Kurtardı

Yangın sırasında evde uyuyan Yurtseven çifti, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

2 Köpek Öldü, 2 Otomobil Yandı

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Yurtseven ailesine ait 2 köpek öldü, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 2 otomobil de yandı.

“Yangınlar Kasıtlı Çıkarılıyor” İddiası

Gecekondunun sahibi ve Emine Yurtseven’in kardeşi Aşir Ergül, yangını duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, bölgede sık sık çöp bırakıldığını ve yangınların kasıtlı çıkarıldığını öne sürdü. Ergül, “Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın ve bir daha yaşanmasın” dedi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.