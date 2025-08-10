İstanbul Atlas Üniversitesi, dijital dönüşüm çalışmalarına hız kazandırarak Vadi Kampüsü’nün dijital ikizini oluşturdu. Proje, yapay zeka destekli Atlas Q dönüşüm programı ile entegre şekilde yürütülüyor.

Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal, dijital ikizin, fiziksel nesne veya sistemlerin dijital yansıması olduğunu belirterek, “Nesnenin yaşam döngüsü boyunca sensörler aracılığıyla izlenmesini ve davranışlarının simüle edilmesini sağlıyor. Fiziksel ve dijital ortamlar arasında çift yönlü bir etkileşim mevcut.” dedi.

Kullanım Alanları Genişliyor

Prof. Dr. Gülal, dijital ikiz teknolojisinin akıllı şehir planlaması, enerji sistemleri, ulaşım ve altyapı yönetimi, sağlık teknolojileri, üretim sektörü, inşaat ve bina yönetimi gibi birçok alanda aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Sağlık sektöründe dijital ikiz sayesinde hastaların dijital modellerinin oluşturularak hastalık öngörüsü yapılabildiğini ve kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirilebildiğini belirten Gülal, ameliyat öncesi organların 3 boyutlu simülasyonlarının da bu teknoloji ile mümkün olduğunu vurguladı.

Dünya ve Türkiye’de Örnekler

Gülal, Singapur, Helsinki, Rotterdam, Manchester, Şanghay ve Las Vegas’ı dijital ikiz uygulamalarında başarılı şehirler olarak örnek gösterdi. Türkiye’de ise İstanbul, Konya, Gaziantep ve Bursa gibi şehirlerde IoT destekli akıllı şehir projelerinin yürütüldüğünü aktardı.

Pazar Hızla Büyüyor

Dijital ikiz pazarının 2024’te yaklaşık 15 milyar dolar olduğu, 2030’a kadar 70 milyar doları aşmasının beklendiğini ifade eden Gülal, teknolojinin verimlilik, kaynak yönetimi ve rekabet avantajı açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.