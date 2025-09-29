Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçta oyunun iki yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Topa sahip olma konusunda hayal kırıklığı yaşadık. Fenerbahçe’nin oyunu hızlandırmasına izin vermedik.”

“Penaltı pozisyonu tartışılır. Yediğimiz gol bireysel hataydı. Fenerbahçe’yi, yeni başkanını ve hocasını tebrik ediyorum.”

Fenerbahçe ile adının anılmasıyla ilgili soruya ise Belözoğlu, “Burada uzun yıllar futbol oynadım, en iyi ve en kötü günleri yaşadım. Adımın geçmesini doğal buluyorum. Antalyaspor’un başarısı için buradayım. Ne olursa olsun Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde olacak” dedi.

Antalyaspor’un hedeflerine de değinen genç teknik adam, “Lige iyi başladık. Çok sayıda oyuncu değişikliği yaşadık. İkinci milli aradan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz ilk 10 içinde yer almak” ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco: “Takım bugün daha üst seviyedeydi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularının fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu vurguladı:

“Son maçlarda uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Bugün oyunu kontrol ettik ve birçok pozisyona girdik.”

“İsmail çok üst düzey performans sergiledi. Takım güç olarak daha üst seviyedeydi.”

Yönetim değişikliği hakkında gelen soruya ise Tedesco, “Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde bu tarz şeyler yaşanabilir. Birliğe ihtiyacımız var. Bugün takım bunu sahada gösterdi” dedi.

Tedesco, takımın hücumda daha fazla üretken olması gerektiğini vurgularken, “29 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. Bazen çok acele ediyoruz, daha sakin olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Rotasyon kararını ise performans ve güç ihtiyacına bağlayan İtalyan teknik adam, “Perşembe günü makine gibi bir rakiple karşılaşacağız. Bizim de tazeliğe ve güce ihtiyacımız var” diyerek sözlerini tamamladı.