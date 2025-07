Bir şairi şiirlerinden tanımak kıymetlidir. Ancak şahsen tanıyıp şiirlerini okumak daha da kıymetlidir. Bu benim öngörüm. Şair, yazar Sultan Su Esen’i tanıdığımda duru bakışlarının altında şiirsel bir derinlik olduğunu sezmiştim ama bu sadece sezgi. Öykü ve şiir kitaplarını okuduğumda sakin olduğu kadar derinliklerinde hazineler barındıran bir kişi olduğunu fark ettim.

Esen’in, birçok yayımlanmış kitabı var ancak; Azerbaycan diline çevrilmiş kitabı: Beyaz Bulutlar/şiir kitabının yanında, Rüya Gözlüğü/öykü, Dicle’nin İki Yakası/anı-biyografi, KejeMaria/öykü, Mina Bulutlar Arasında/çocuk kitabı, Zaman Zaman İçinde/şiir, Çöl ve Kül/şiir kitaplarını okuyabildim.

Şair yazar Sultan Su Esen, “Zaman Zaman İçinde” kitabının girişinde Hacı Bektaş Veli’ye ait şu söz almış. “Yumuşacık merhem ol, zehirli iğne gibi olma”

Sultan Su Esen, şiirlerinde ve öykülerinde de aynen Hacı Bektaş-ı Veli’nin özlü sözü gibi; yumuşacık, merhametli, nahif ve bilge…

Öykülerinde, ülkemiz kadınlarına çokça yer vermiş. Birbirinden ilginç konularla ve karakterlerle kadınlarımızın “acı” yaşamının adeta fotoğrafını çekmiş.

“Bu beyaz hasır şapkayı da kim geçirdi başıma? Her an bir şeyler yer değiştiriyor. Durmadan çok neşeli ortamdan çok karanlık ortama geçiyorum. Bir o, bir başkası. Ehsan’ım ölümümü soğuk kanlılıkla izleyebilir. Neyse, anlayamadığım bir şeyler var, ucu karanlık! Meydana götürülecektim az sonra. Dalgalı saçlarımı mis kokulu defne sabunuyla yıkamıştım. Her telinin üstünde nağmeler, öpücükler, gülücükler vardı. Fırfırlı elbisemin içinden göğüslerim taşmıştı dışarıya, dolgun ve beyaz. Ah mahallenin piçleri… görmemeliydiniz beni bu halimle. Taşın toprağın sarmaladığı kutsal kentimde günahkârdım… içimde bir sızı gezindi. Zeytin ağacının gölgesi, taş tapınaklar bizi kutsuyordu. Her şey bir anda var oluyor, tekrar yok oluyordu. Hızlı yaşamımda hem kendimi görüyordum hem de var olup yok olanları… oysa çaput bağlamıştım alıç ağacına, Ehsan’ımla buluşayım diye, çözemiyordum bir türlü… annem, ninem kimsem yok mu? Yüzü maskeli erkeklerden korkuyorum, iyi kalpli babamı bile yanıma çağıramıyorum. Zavallıya sorarlar, “nedir kızının bu hali” diye.”

Şiirlerinde de öyle Şair yazar, Sultan Su Esen. Can yakıcı konuları ustalıkla buluşturmuş önce kalemiyle ve kâğıtla sonra da okuyanlarına. Toplumun kılcal damarlarına kadar işlemiş, duygusuyla kalemiyle. Hepimizin bildiği gibi, savaş insanlığın düşmanıdır. Savaşın acımasızlığına da duyarsız kalmamış şair.

Huri abla geldi gitti

bebelere oyuncak getirdi

bekleyin göreceksiniz diyerek

kulaklarına eğildi

bakmayın adımın Melek olduğuna

gerçek adım Fırtına

barış deyip savaş çıkaracak

U dönüşlü baykuşum ben aslında

senaryonuz hazır

hazırlayın mendilinizi çocuklar

F16’lar havada Felaket adlı

filmimiz yakında sinemalarda

…

Çöl ve Kül kitabının girişinde şöyle diyor Sultan Su Esen:

Sen az önceki o değilsin

Metal gövdelerden sıçrayan öfke

Ağaçlardan öç alan hain

Toprak ana seni nasıl

Nasıl affetsin?..

Şair öngörüsüne hep saygıyla yaklaşırım. Şair güne iz bırakırken kalemiyle ve şiiriyle, bugüne dair olmanın yanında yarına da izdüşümüdür şiiri, söyledikleri. Kıymetli okuyanlarım; Şair Sultan Su Esen’e, bundan sonraki yaşamında; sağlık, yazın alanında çokça ürün beklerken, bir şiirle yazıma son vermek istiyorum.

“Kaçın geliyorlar

New York’ta felaket

Görünür görünmez

Manhattan’ı başkent seçtiler

KEFENSİZ

Virüs krize dönüştü

Bir sabah uyandık ki

Bize hizmet edenler

Çekip gitmişler

KEFENSİZ

Hastanelerin eli kolu bağlı

Yatak yorgan aş ekmek

Hizmet yetersiz

Çekip gitmişler

KEFENSİZ