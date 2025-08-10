Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası açıklarında dün saat 17.00 sıralarında denizde yaralı bir caretta caretta görüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Ekipler, tekne pervanesinin çarpması sonucu kabuğundan ve yüzgeçlerinden yaralanan deniz kaplumbağasını sudan çıkararak güvenli şekilde tekneye aldı.

Tedavi İçin DEKAMER’e Teslim Edildi

İlk müdahalesi Sahil Güvenlik personeli tarafından yapılan yaralı caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi. (DHA)