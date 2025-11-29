Türkiye genelinde bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışların ise mevsim normallerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün öngörülen aralık, ocak ve şubat aylarının mevsimsel sıcaklık ve yağış verilerini değerlendirdi.

Şahbaz, 'Kış mevsiminde yani aralık, ocak ve şubat aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece kadar üzerinde, yağışların da yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz.' dedi.

Mevsim normallerine göre 'daha sıcak' bir kış geçeceğini belirten Şahbaz, sıcaklık periyotları içinde bazen kısa süreli soğuk hava ataklarının da gerçekleşeceğini ve bu soğuk dönemlerde kar yağışının görülebileceğini söyledi.

Şahbaz, sıcaklıkların normalin üzerinde olması nedeniyle kar yağışlarının mevsim normallerinin altında beklendiğini de belirtti.

Aralık ayı verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklık analizi haritasına göre aralık ayında yurdun tamamında 1 ila 2 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklendiğini kaydetti.

'Aralıkta kar yağışlarının mevsim normallerine göre daha az olmasını bekliyoruz'

Aralık ayının yağış analiz haritasında ise yurt genelinde mevsim normallerinde yağış beklendiğini dile getiren Şahbaz, 'Her ne kadar mevsim normalleri civarında olsa da sıcaklıklar yüksek gittiği için kar yağışlarının bu kış aralık ayında mevsim normallerine göre daha az olmasını bekliyoruz.' diye konuştu.

Şahbaz, ocak ayı sıcaklık analizinde yurdun büyük bir kesiminde mevsim normalleri üzerinde seyretmesini öngörülen sıcaklıkların, Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında mevsim normallerinde beklendiğini aktardı.

Şahbaz, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde Hakkari, Şırnak ve Elazığ çevrelerinde sıcaklıklar 2 derece kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer kesimlerde ise 0,5 ila 1 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ocak ayı yağış analiz haritasını değerlendiren Şahbaz, ocak ayında yağışların mevsim normalleri civarında öngörüldüğünü dile getirdi.

Şubat ayı yağış analiz haritasına göre yağışların yine mevsim normallerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, şubat ayı sıcaklık analiz haritasını inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Şubat ayı yurt genelinde yine sıcak geçecek. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve kuzeyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Akdeniz Bölgesi'nde Kahramanmaraş çevrelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredecek.'

'Bitkilerde erken çiçeklenme görülebilir'

Kış aylarının sıcak geçmesinin ağaçlarda erken çiçeklenmeye neden olabileceğini belirten Şahbaz, 'Sıcaktan dolayı özellikle bitkilerde ve ağaçlarda erken çiçeklenme, erken filizlenme görülebilir. Dolayısıyla ilkbahardaki geç donlarda hasar ortaya çıkabilir. O nedenle çiftçilerimizin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini ve uyarılarını dikkatle takip etmelerini bekliyoruz.' dedi.