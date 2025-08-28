Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve barış süreci başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Washington’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Görüşmede Erdoğan, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin, iki taraf arasında adil bir çözümün mümkün olduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye her türlü diplomatik girişime hazır!

Cumhurbaşkanı ayrıca, barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için Türkiye’nin her türlü diplomatik girişime hazır olduğunu da dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü’nü de tebrik etti.