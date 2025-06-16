Sporun tabana yayılması ve her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesi hedeflenen pickleballda bölge şampiyonalarının ardından yarı final ve final maçları Bursa Mihraplı Pickleball Kortları’nda düzenlendi. Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki organizasyon; sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve gönüllülük temelli spor kültürünü temsil eden büyük bir organizasyon olarak tarihe geçti.

"KİMSE GERİDE KALMASIN" MOTTOSU GERÇEK OLDU

2022 yılında başlayan Türkiye pickleball yolculuğu; yüz binlerce kilometrelik seyahat, milyonlarca bireye ulaşan tanıtım çalışmaları ve sayısız gönüllünün emeğiyle bugünlere ulaştı. "Kimse Geride Kalmasın" anlayışıyla yola çıkan Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği, sporu sadece belli bir kesime değil; dezavantajlı bireyler, engelliler, kırsal bölgelerde yaşayan gençler, göçmen çocuklar, bağımlılık riski altındaki bireyler ve afet bölgelerinde yaşayan toplumlar için bir umut haline getirdi. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri ise Türkiye’nin ilk ve tek pickleball marketi olan Dropick öncülüğündeki saha ve malzeme destekleriyle hayata geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Doğu ve Güneydoğu gibi depremden etkilenen ve dezavantajlı illerde onlarca okulun bahçesine kurulan pickleball sahaları; çocuklar için rehabilitasyon, sosyalleşme ve yeniden hayata tutunma aracı oldu. Dropick, sadece ekipman bağışlamakla kalmadı, aynı zamanda bu sahalarda eğitim veren antrenörleri, gönüllü gençleri ve sporcu mentorlarıyla kalıcı bir sistem oluşturdu.

81 İLDEN BİNDEN FAZLA SPORCU KATILDI

2025 yılında başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, 81 ildeki binlerce bireyin katılımı ile büyük bir heyecana dönüştü. Türkiye Pickleball Ligleri’nin resmi organizatörü olan Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi öncülüğünde, 41 ilde düzenlenen lig karşılaşmalarına 1.500'den fazla sporcu katıldı. 19 Mayıs 2025’te sona eren yerel liglerin ardından, illerinde dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’da gerçekleştirilen bölgesel liglerde boy gösterdi. Toplamda 5 ayrı kategoride düzenlenen liglerde; 8-13 yaş kız ve erkek sporcular, 14 yaş üstü kadınlar ve erkekler, kadın, erkek ve karışık çiftler kıyasıya mücadele etti. Centilmenlik, fırsat eşitliği ve Fair-Play ilkeleriyle gerçekleşen müsabakalar, sadece sportif bir rekabet değil, birlikte başarmanın en güçlü örneklerinden biri oldu.

Lig karşılaşmalarının ardından rakiplerine üstünlük kuran 60 sporcu, Bursa’da dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yarı final ve final karşılaşmaları büyük heyecana sahip olurken, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak, İstanbul CHP İl Başkan Yardımcısı Hakan Yılmaz, Bursa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Türkiye Olimpiyat Komitesi Üyesi Erol Bülbül, Türkiye Pickleball Ligleri Kurucu Ortağı Asena Erdinç, Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör’ün yanı sıra sporcuların aileleri ve basın mensupları katıldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle;

14 YAŞ ÜSTÜ TEK ERKEKLER: 1. Çağkan Yılmaz, 2. Bahadır Yeşil, 3. Oktay Dal

14 YAŞ ÜSTÜ TEK KADINLAR: 1. Rumeysa Altıntaş, Duru Bekaroğlu, 3. Bahar Naz Apiş

14 YAŞ ÜSTÜ ÇİFT KARIŞIK: 1. Çağkan Yılmaz-Ziya Çelik, 2. Mesut Kolay-Raif Arslantürk, 3. Ferhat Küçükefe-Görkem Bal

8-13 YAŞ TEK ERKEKLER: 1. Akın Arabacılar, 2. Selim Özkan, 3. Mehmet Can Özkan

8-13 YAŞ TEK KIZLAR: 1. Ada Sarıgül, 2. Zeren Ağırbaş, 3. Bengisu Yıldız

MUSTAFA BOZBEY: BURSA’YI SPORUN BAŞKENTİ YAPMA KONUSUNDA ADIM ADIM İLERLİYORUZ

Babalar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bursa’yı sporun başkenti yapma konusunda adım adım ilerliyoruz. Pickleball ile ilgili bir adım attık. Önemli bir adımdı. Bursa’da çok önemli sporcular olduğunu biliyorum. Bu alanları çoğaltarak her spor alanında, gençlerimizin, çocuklarımızın bir spor dalıyla ilgilenmesi konusunda hassasiyetimiz var. Bunu yaratabilirsek onları kötü alışkanlıklardan koruyacağız aynı zamanda onların iyi bir birey, iyi bir insan olmalarını sağlayacağız. Onun için önemsiyoruz. Ailelerimizin çocuklarını mutlaka bu alanlarla tanıştırmalarını arzu ediyoruz. Bugün burada dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. 41 şehirden yaklaşık 50 takım, 60 civarında sporcumuzun katılımıyla iyi bir turnuva oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bundan böyle Bursa olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak, valilik nezdinde bu tür etkinliklere ev sahibi olmaya devam edeceğiz. Gerekli çalışmaları yaparak yapmak adına bu alanlarını genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FİNALE BURSA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bölgesel liglerde dereceye giren sporcuların katılımıyla gerçekleşen Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, ülkemizin en iyilerini belirleyerek yeni bir dönemin de kapılarını araladı. Yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren sporcular, Mihraplı Pickleball Kortları’nda şampiyonluk için mücadele etti.