Türkiye, son günlerde yaşanan büyük orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden duyarlı bir girişimci doğa için umut verici bir adım attı. Doğal ürünler satan Kozalak Garden mağazasının sahibi Nuray Arslan, ormanların yeniden yeşermesi amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.

Bu hafta başlayan kampanya kapsamında Nuray Arslan, mağazasında satışa sunduğu çam kolonyası çeşitlerini satın alan her müşterisine paket halinde çam tohumu hediye ediyor. Bu sayede hem çevre bilincinin artması hem de doğaya doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.

ARSLAN: "HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

Kampanyanın çıkış noktası, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarında yok olan binlerce ağacın ardından duyulan derin üzüntü oldu. Sessiz kalmak yerine harekete geçtiğini belirten Nuray Arslan, “Kaybettiğimiz ormanların yeniden yeşermesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Her çam kolonyası alan müşterimize paket halinde çam tohumu hediye ederek bu farkındalığı büyütmek istiyoruz.” dedi.

Başlatılan kampanya, hem çevreye duyarlı bireylerin sayısını artırmayı hem de doğayı yeniden yeşertme çabalarına katkı sunmayı amaçlıyor. Küçük bir ilçeden başlayan bu girişimin, ülke genelinde yankı bulması bekleniyor.