Ravza Nur, 2022 yılında U15 Türkiye 3.’lüğü, 2023 ve 2024 yıllarında Genç-B Serbest Grekoromen kategorisinde Türkiye 3.’lüğü, 2024 Nisan ayında Rize’de düzenlenen Okul Sporları Genç A Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda ise Türkiye 2.’si oldu.

“Güreş hayatımın bir parçası oldu. Pes etmeyi düşünmüyorum. Hedefim U20’de madalya ve ardından uluslararası başarılar.”

“Nevşehir’de Tek Kadındım, Örnek Oldum”

İlk antrenmanlarına erkek sporcularla katılan Ravza Nur, zamanla çevresindeki diğer kızları da güreşe yönlendirdiğini söyledi:

“Erkeklerle çalışmak zordu ama pes etmedim. Şimdi kuzenlerim ve arkadaşlarım da güreşe başladı. Diğer kızlara örnek oldum.”

Hedef: U20 ve Los Angeles 2028

Milli güreşçi, bir sonraki hedefinin U20 kategorisinde derece elde etmek ve milli takım formasıyla uluslararası şampiyonalarda ülkeyi temsil etmek olduğunu vurguladı. En büyük hayalinin ise Olimpiyat madalyası kazanmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirtti.

“Kızların yapamayacağı hiçbir şey yok. Dış seslere kulak tıkayıp sadece hedefe odaklanmak gerekiyor.”

Antrenörü: “Ravza çok hırslı, minderde gözyaşı döktü”

Milli Takım Antrenörü Ali Yenigül, sporcusunun azmi ve çalışma disipliniyle kısa sürede dikkat çektiğini söyledi:

“Daha ilk aylarda derece alacak kadar çalışkandı. Hırsından minderde gözyaşı döktü. Onun sayesinde başka kızlar da güreşe başladı. Ravza’nın yurt dışında önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum.”

Haftanın 5 Günü Antrenman, Disiplinli Çalışma

Yenigül, Ravza Nur’un haftanın 5 günü düzenli olarak antrenmanlara katıldığını, hiçbir idmanı aksatmadığını ifade etti. Bu disiplinin genç sporcuyu başarıya taşıyan en önemli unsur olduğunu vurguladı.