Kaza, akşam saatlerinde Camiced Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin Yıldız (57) idaresindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet karşı yönden gelen A.İ. yönetimindeki AKM 279 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü bahçe duvarını aşıp evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Sapanca’da Trafik Kazası: 1 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
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