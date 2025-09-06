Yerli ve milli haberleşme çözümleri geliştiren ULAK Haberleşme, İstanbul'da düzenlenen IEEE PIMRC 2025 Konferansı'nda dünya ile eş zamanlı bir teknoloji gösterimine imza attı.

Şirket, kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yerli Yol Kenarı Ünitesi (RSU) ile LEO (Low Earth Orbit) uyduları simülatörü üzerinden ilk kez canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Keysight Technologies, Spark Ölçüm Teknolojileri AŞ ve ULAK Haberleşme mühendisleri tarafından gerçekleştirilen sistem entegrasyonu kapsamında ULAK Haberleşme'nin RSU ürünü, Keysight Technologies'in UXM uydu simülatörü ile haberleştirilerek bir NTN (Karasal Olmayan Ağ) demo gösterimi başarıyla gerçekleştirildi.

Bu çalışma, yalnızca LTE ve 5G altyapılarına değil, aynı zamanda uzay tabanlı haberleşmeye entegre olabilen Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) Türkiye'de ulaştığı seviyeyi de gözler önüne serdi.

Gerçekleştirilen canlı demo sırasında RSU cihazı, karasal bağlantının bulunmadığı bir senaryoda NTN simülatörü ile doğrudan uydu bağlantısı kurarak, yüksek veri hızı ve düşük hata oranı ile haberleşme sağladı.

Bu gösterim, özellikle kırsal ve uzak bölgelerde karasal altyapının yetersiz kaldığı durumlarda karasal olmayan ağ teknolojilerinin sağlayacağı katkıyı vurgularken, AUS alanında dünya ile eş zamanlı en yenilikçi uygulamalardan biri olarak kayıtlara geçti.

İletişim teknolojilerinde gelecek konuşuldu

Bu yıl 36. kez düzenlenen IEEE PIMRC (International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications), mobil haberleşme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen akademik ve endüstriyel temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Etkinlikte ULAK Haberleşme, standında sergilediği ürünler, teknik oturumlar, bildiriler ve panellerle Türkiye'nin iletişim teknolojilerinde geldiği noktayı uluslararası kamuoyunun dikkatine sundu.

Konferans kapsamında düzenlenen '5G ve 6G ile Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Etkinleştirilmesi: Teknolojiden Politikaya' başlıklı özel panelde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan moderatörlük görevini üstlenirken, panelde ULAK Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, Prof. Dr. Sinem Çöleri (Koç Üniversitesi), Dr. Sina Alp (Okan Üniversitesi) ve Prof. Dr. Tommy Svensson (Chalmers University of Technology) gibi önemli isimler yer aldı.

Panelde, 5G ve 6G teknolojilerinin AUS üzerindeki etkileri, güvenli ve otonom sürüş uygulamaları, V2X (Vehicle-to-Everything) iletişim senaryoları ve regülasyon konuları derinlemesine ele alındı.

ULAK AR-GE ekibi Dr. Ali Tuğberk Doğukan ve Dr. Evren Tuna, teknik bildirileri ve oturum başkanlıklarıyla akademik camiayla etkileşim sağladı.

AR-GE ve İnovasyon Direktörü Dr. Erdem Demircioğlu, 'AI-Driven Wireless World' konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı, ayrıca sanayiye yönelik sunum gerçekleştirdi.

Bu katkılar, şirketin akademi–sanayi işbirliğine dayalı teknoloji üretim modelini güçlendirdiğini gösterdi.

Konferans süresince ULAK standı, akademi ve sanayi çevrelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Katılımcılar, ULAK'ın 5G baz istasyonları, 6G teknoloji geliştirme faaliyetleri, RSU/OBU çözümleri, AUS senaryoları ve uydu entegrasyonlu AUS teknolojileri gibi geniş ürün yelpazesi hakkında bilgi aldı.