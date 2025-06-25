İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu” lansmanında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin kalkınmasında kadınların rolüne dikkat çekerek, “Türkiye’yi kadınlarla birlikte büyüttük, kalkındırdık. Türkiye Yüzyılı’nı da yine kadınlarla beraber inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “Türkiye’nin aydınlık geleceğini birlikte oluşturacağız. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda ‘kadınların yüzyılı’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kız Öğrencilerin Yapay Zeka Farkındalığı Araştırması Lansmanı

İstanbul’daki otelde gerçekleşen etkinlikte, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yer aldı. Araştırma raporu, kız öğrencilerin yapay zeka konusundaki ilgi ve bilgi düzeyini ortaya koyarken, teknoloji alanında fırsat eşitliğinin önemi de vurgulandı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

“İnsan Merkezli Teknoloji Toplumu” Vurgusu

Bakan Özdemir Göktaş, “Araştırma, kız öğrencilerin yapay zeka ve teknolojiye ilgisini ortaya koyuyor. Ailelerin bu süreçteki rolü çok önemli. Kız çocukları annelerinden ilham alıyor ve ailenin teknolojiye yaklaşımı çocukların ilgisini artırıyor. Teknolojide eşitlik için okullarla birlikte evlerin de bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. ‘Toplum 5.0’ olarak adlandırılan, insan odaklı bir teknoloji çağındayız” dedi.

Kadınların Teknolojide Aktif Rolü ve Güçlenmesi

Özdemir Göktaş, “Yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotik gibi teknolojiler hayatımıza hızla entegre oluyor. Kadınların bu dönüşümde aktif yer alması zorunludur. Geçen yıl kız öğrencilerden oluşan bir takımımız, ABD’deki robot yarışmasında ödül kazandı. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, kadınların dijital dönüşüme uyum sağlaması için yol haritamızdır. Ayrıca, ‘Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı’ ve ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projeleriyle kız çocuklarının ve kadınların teknoloji alanında lider olmaları için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Teknoloji ve Üretimde Türkiye’nin Başarıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Son 23 yılda milli ve özgün teknolojilere odaklanarak, savunma sanayinden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda büyük atılımlar yaptık. Artık kendi eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, uydularımızı, kara ve deniz platformlarımızı tasarlayıp üreten bir ülkeyiz” dedi.

Kadınların Bilim ve Teknolojideki Gücü

Bakan Kacır, “Kadınlarımızın bilim ve teknolojideki varlığı önemli ölçüde arttı. Ülkemizin dört bir yanındaki kadın bilim insanları, mühendisler ve girişimciler, yapay zekâ alanında öncü işler yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, kapsayıcı bir ortam yaratarak kadınların başarılarını desteklemeyi ve görünürlüklerini artırmayı hedefliyoruz. Teknolojide Kadın Derneği’nin çalışmaları bu açıdan çok değerli. Kadınların emeği ve katkısı olmayan her iş eksiktir” dedi.

“Türkiye Yüzyılı, Kadınların Yüzyılı Olacak”

Programın sonunda konuşan Bakan Kacır, “Türkiye’nin kalkınması ve güçlenmesinde hep birlikte hareket edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda ‘kadınların yüzyılı’ olacak. ‘Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu’nun ülkemize hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.