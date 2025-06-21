Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Forumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını belirten Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu ‘Türkiye’siz Koridor Olmaz’ vizyonunu bu forumda bir kez daha somutlaştırıyoruz” dedi.

70’ten fazla ülkeden ulaştırma bakanları, devlet temsilcileri, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağı foruma dikkat çeken Uraloğlu, etkinliğin küresel ulaşım politikalarına yön verecek önemli bir platform olacağını vurguladı.

“Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar vizyonumuzu bu forumla tüm dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullanan Uraloğlu, Dünya Bankası desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, bağlantısallık, dijitalleşme, sınır ötesi koordinasyon ve altyapı yatırımları gibi konularda fikir alışverişi yapılacağını söyledi.

Orta Koridor için özel toplantı

Forum kapsamında 28 Haziran’da “Orta Koridor Tanıtım Etkinliği” başlıklı özel bir oturum düzenlenecek. Bu etkinlikte, Orta Koridor üzerindeki ülkelerin ulaştırma bakanları ve sektör temsilcileri İstanbul’da buluşacak. Etkinlikte, sınır geçişleri ve transit taşıma prosedürlerinin uyumlaştırılması, dijital dönüşüm, altyapı optimizasyonu ve koridor yönetimi gibi başlıklar ele alınacak.

Yuvarlak masa toplantılarında özel sektör temsilcileriyle iş birliği adımlarının da değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bu süreçteki lider rolüne işaret etti.

“Türkiye artık sadece geçiş noktası değil, yön veren merkez”

Türkiye’nin ulaşım alanında küresel bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu vesilesiyle İstanbul’da çizilecek yol haritası, sadece bölgemize değil tüm dünyaya yeni ulaşım perspektifleri sunacak” dedi.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 51,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 67 ülkenin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Uraloğlu, “Bu coğrafyada 1,5 milyar insan yaşıyor. Türkiye, artık sadece bir geçiş noktası değil, istikamet belirleyen merkezdir” ifadelerini kullandı.