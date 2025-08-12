Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yeniden şekillenen küresel sistemde, bölgesinin kutup başı, ateş çemberi bir coğrafyada güven ve istikrar adası olan bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkası, teknoloji ve üretim üssü olan bir Türkiye var” dedi.

Bakan Kacır, Yozgat’ta düzenlenen Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye’nin büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini belirten Kacır, “Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata kadar pek çok alanda çığır açan başarılara imza attık. Savunma sanayinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen bir Türkiye inşa ettik” diye konuştu.

Yozgat’a 51 milyar liralık yatırım ve 11 binden fazla istihdam

Yozgat’ın kalkınması için önemli projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Kacır, “Son 23 yılda şehrimize 3 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. OSB’lerin toplam büyüklüğünü 150 hektardan 440 hektara çıkardık. KOBİ’lerimize KOSGEB aracılığıyla 1,2 milyar lira destek verdik. Yatırım teşvik sistemiyle 51 milyar liralık yatırımın ve 11 binden fazla istihdamın önünü açtık” ifadelerini kullandı.

Yeni teşviklerle yatırım süresi ve destekler artırıldı

Mayıs ayında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Yozgat’taki yatırımların kapsamlı şekilde desteklendiğini belirten Kacır, “Öncelikli yatırımlar kapsamında istihdam edilen çalışanların SGK işveren payının yarısını 8 yıl boyunca biz karşılıyoruz. OSB’lerde bu süre 12 yıla çıkıyor. Krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya yükselttik, 10,75 puan faiz-kar payı desteği veriyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30’a varan vergi indirimi sağlıyoruz” dedi.

Yozgat’ta öncelikli yatırım alanları belirlendi

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Yozgat’ta öncelikli olarak desteklenecek yatırımların entegre besi ve et ürünleri işleme, paketlenmiş hazır gıda üretimi, bakliyattan katma değerli gıda üretimi ve tarım makineleri imalatı olduğunu açıkladı. Bu yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak.

Tarım, turizm ve enerji projeleri hayata geçiriliyor

Kacır, Çekerek’te tarım ve üretim kapasitesini artıracak entegre tesis, Aydıncık’ta Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası gibi projeleri tamamladıklarını belirterek, “Yerköy’de 500 dekarlık alanı jeotermal enerjiyle buluşturacak sera projesini hayata geçiriyoruz. Ayrıca Çandır, Kozan ve Şefaatli’de kapalı sistem sulama tesisleri ile Akdağmadeni’nde kırsal turizm projeleri başlatıyoruz” dedi.

Gençlere teknoloji eğitimi desteği

Kacır, Yozgat’ta Deneyap Teknoloji Atölyesi ile ortaokul ve lise öğrencilerini geleceğin teknolojilerine hazırladıklarını, Bozok Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulum çalışmalarının başladığını söyledi.

“Yozgat’ın kalkınma yolculuğunda mihenk taşı olacak eserleri hızla devreye almaya devam edeceğiz” diyen Kacır, yatırımların şehir ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.