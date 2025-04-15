Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, kurumun 94’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, TTK’nin son dönemde hayata geçirdiği projelere dair önemli bilgiler verdi.

Özgen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” ve “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir” sözlerinden hareketle kurulan TTK’nin, Cumhuriyetle yaşıt bir kurum olmanın gururunu taşıdığını belirtti.

Kurumun temel amacının, Türk milletinin tarih boyunca hem kendi tarihine hem de dünya tarihine yaptığı katkıları akademik bir çerçevede araştırmak ve bunları toplumla paylaşmak olduğunu ifade etti.

100 Kitaplık Büyük Proje

TTK’nin bugüne kadar 2 bine yakın eser yayımladığını hatırlatan Özgen, bu eserlerin özellikle tarih, arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında önemli bir akademik birikim oluşturduğunu söyledi. Bu birikimi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla "Genel Okuyucu için 100 Eser Projesi"nin başlatıldığını kaydetti.

Projede Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Türk tarihine damga vuran önemli devlet adamlarının yaşamları kitaplaştırılıyor. Ayrıca, Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerin yanı sıra Semerkant, Balkanlar ve Azerbaycan gibi Türk tarihi açısından kilit rol oynayan coğrafyalar da bu kapsamda ele alınıyor.

İlk 10 kitabın yayımlandığını belirten Özgen, 2025 sonuna kadar tüm setin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Eserlerin sadeleştirilmiş bir dille kaleme alındığını, böylece her kesimden okuyucunun kolaylıkla anlayabileceğini söyledi. Özgen ayrıca, bu eserlerin kısa süre içinde sesli kitap formatında da sunulacağını duyurdu.

Her Eve Bir Tarih Kitabı Projesi ve Gezici Tır Yolda

Türk Tarih Kurumu’nun 94. yılına özel bir diğer projesi de “Her Eve Bir Tarih Kitabı” kampanyası olacak. Özgen, bu yıl içerisinde her eve TTK yayını ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda, internet mağazası üzerinden kitapların satışına devam ettiklerini, üniversitelere kitaplıklar kurduklarını ve kitap fuarlarında aktif rol aldıklarını belirtti.

TTK ayrıca, kitaplara erişimi artırmak amacıyla mayıs ayından itibaren Türkiye genelini dolaşacak bir "Gezici Kitap Satış Tırı"nı hizmete sunacak. Bu tır, üniversiteler başta olmak üzere birçok noktada okuyucularla buluşacak.

İstanbul’da 1, Ankara’da ise 3 noktada kitap satış mağazası bulunduğunu hatırlatan Özgen, e-mağazaların ise kitaplara ulaşımda en etkili kanal olduğunu vurguladı.

Tarihi Anlamak, Geleceği Şekillendirmek

Tarih biliminin yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de anlamlandırmak açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özgen, TTK’nin kitaplarının bu anlamda farkındalık oluşturduğunu söyledi. Yayınladıkları kitapların hem içerik hem de tasarım bakımından yüksek kaliteye sahip olduğunu ifade etti.

Özgen ayrıca, TTK tarafından başlatılan Üniversitelerde Kitaplık Projesi’nin 25. durağının tamamlandığını, haziran ayında Kazakistan ve KKTC’de 100. kitaplığın açılacağını duyurdu.

Osmanlı ve Selçuklu İçin 20’şer Ciltlik Kapsamlı Külliyat

TTK Başkanı Özgen, kurumun 50 yıllık bilgi birikimini kapsayacak büyük bir külliyat projesine de başladıklarını açıkladı. Osmanlı ve Selçuklu-Beylikler tarihine dair 20’şer ciltten oluşacak bu eserlerin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca kurumun yalnızca yayın çalışmalarıyla değil, burs programları ve konferanslarla da geleceğin tarihçilerini desteklemeyi sürdürdüğünü söyleyen Özgen, Türkiye genelindeki üniversitelerde düzenledikleri “Tarihçi Buluşmaları” ile akademik iş birliklerine katkı sunduklarını da sözlerine ekledi.

Türk Tarih Kurumu’nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi himayesinde, Cumhurbaşkanlığı’nın anayasal gözetimi ve desteğiyle, bilimsel ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.